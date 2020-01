जम्मू-कश्मीरः 4 घंटे बर्फ में चलकर 100 जवानों ने महिला को पहुंचाया अस्पताल, पीएम मोदी ने किया सलाम

नई दिल्ली। भारतीय जवानों ( Indian Soldiers ) ने अपने शौर्य और साहस से हर मौके पर दुनिया के सामने मिसाल पेश की है। उनके शौर्य से पूरा देश गर्व के पलों का गवाह बना है। वही भारतीय सेना ( Indian Army ) 15 जनवरी को 72वां सेना दिवस ( Sena Divas ) मना रही है। इस मौके पर हर कोई देश की सुरक्षा में तैनात सैनिकों पर गर्व महसूस कर रहा है।

इसी बीच जम्मू-कश्मीर ( Jammu Kashmir ) से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है, जिसे देखने के बाद आपको सेना के जवानों पर फक्र महसूस होगा। इस तस्वीर को देखने से पता चलता है कि भारतीय सुरक्षा ( Indian Security force ) में तैनात जवान केवल दुश्मनों पर हमला करने के लिए ही नहीं बल्कि आम लोगों की मदद के लिए भी हर पल तैयार रहते हैं। सेना के इसी साहस को पीएम मोदी ( pm modi ) ने भी सलाम किया है।

Our Army is known for its valour and professionalism. It is also respected for its humanitarian spirit. Whenever people have needed help, our Army has risen to the occasion and done everything possible!



Proud of our Army.



I pray for the good health of Shamima and her child. https://t.co/Lvetnbe7fQ