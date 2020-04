5 अप्रैल को दीया-मोमबत्ती जलाते समय न करें सैनिटाइजर का इस्तेमाल: भारतीय सेना

नई दिल्ली।

देश में कोरोना वायरस ( coronavirus ) के खिलाफ प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ( Prime Minister Narendra Modi ) के 5 अप्रैल रात 9 बजे 'सामूहिक शक्ति प्रदर्शन' के आह्वान के बाद भारतीय सेना ( Indian Army ) ने एडवाइजरी जारी की है। भारतीय सेना ने लोगों को सलाह दी है, रविवार ( 5 अप्रैल ) यानी कल रात 9 बजे दीये-मोमबत्ती जलाते समय सावधानी बरतें। एल्कोहल वाले सेनेटाइजर की बजाय साबुन से हाथ धोएं। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने लोगों को 5 अप्रैल को रात 9 बजे घर की सभी लाइटें बंद कर छत या बालकनी में खड़े होकर 9 मिनट के लिए मोमबत्ती, दीया, टॉर्च या मोबाइल की फ्लैशलाइट जलाने को कहा है। पीएम मोदी ने कहा, कोरोना ( COVID-19 Outbreak ) के संकट के अंधकार को मिटाने के लिए 130 करोड़ देशवासी प्रकाश की ताकत का परिचय देंगे।

Advisory



On 05 April 20, let us be careful while lighting diyas or candles. Use soaps to wash your hands and not alcohol based sanitizers prior to lighting.



Together we will fight #COVID19#HarKaamDeshKeNaam#SayNo2Panic#SayYes2Precautions pic.twitter.com/nH2mzrUwA2