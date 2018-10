LOC पार कर भारतीय सेना की बड़ी कार्रवाई, PAK आर्मी के प्रशासनिक हेडक्वार्टर को उड़ाया

श्रीनगर। भारतीय सेना ने एक बार फिर से सीमा पार पाकिस्तान के घर में घुसकर एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। भारतीय सेना ने एलओसी पार कर पाकिस्तानी ठिकानों को निशाना बनाते हुए कई बंकर और लॉन्चिंग पैड को ध्वस्त कर दिया है। इसके अलावा पुंछ सेक्टर के पास पाकिस्तानी सेना के प्रशासनिक हेडक्वार्टर को भारतीय सेना ने निशाना बनाया है।

मेंढर सेक्टर में तबाह किए कई लॉन्चिंग पैड

न्यूज एजेंसी एएनआई ने इसका एक वीडियो जारी किया है, जिसमें इंडियन आर्मी के द्वारा किए गए हवाई हमले दिखाई दे रहे हैं। इंडियन आर्मी ने पुंछ के मेंढर सेक्टर में ये कार्रवाई की है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, ये लॉन्चिंग पैड हजीरा और रावलकोट सेक्टर में मौजूद हैं, जिन्हें भारतीय सेना ने ध्वस्त कर दिया है।

आपको बता दें कि बीते 23 अक्टूबर को पुंछ और झलस में पाकिस्तान ने मोर्टार गोले दागे थे, जिसके जवाब में भारतीय सेना ने ये जवाबी कार्रवाई की। पुंछ जिले में सैन्य शिविर में विस्फोट हुआ था। हालांकि, इसमें किसी के हताहत होने की खबर नहीं थी। इन हमलों के बाद भारतीय सेना प्रमुख ने पाकिस्तान पर कार्रवाई का संदेश दे दिया था। जनरल बिपिन रावत ने कहा था कि जम्मू कश्मीर में हमारे कुछ सुरक्षाकर्मी हताहत हुए हैं। हाल के दिनों में हुए हमले स्नाइपर ने किए थे या नहीं अभी इसका पता लगाया जा रहा है। हमें अभी स्नाइपर का हथियार नहीं मिला है। उन्होंने कहा कि स्नाइपर हमले के बारे में अभी कोई प्रमाण नहीं मिला है और कुछ कहना जल्दबाजी होगी।

#WATCH: Pakistan army administrative HQ targeted along LOC near Poonch by Indian army in retaliation to Pakistan’s mortar shelling of Poonch and Jhallas on October 23 pic.twitter.com/o0C6UJQqcr