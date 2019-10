भारतीय सेना का बड़ा खुलासा, संकट में पाकिस्तान और आतंकियों के पास हथियारों की कमी

नई दिल्ली। भारतीय सीमा में आतंकी गतिविधियां लगातार जारी है। खासकर, जम्मू-कश्मीर में आतंकी लगातार खौफनाक वारदात को अंजाम देने में लगे हैं। इसी कड़ी में भारतीय सेना ने बड़ा खुलासा किया है। उत्तरी कमान के लेफ्टिनेंट जनरल रणबीर सिंह का कहना है कि आतंकियों के पास हथियारों की कमी है और इस समय पाकिस्तान में संकट है।

मीडिया से बात करते हुए लेफ्टिनेंट जनरल रणबीर सिंह ने कहा कि हथियारों की कमी के कारण आतंकी पुलिस थानों को निशाना बनाकर उनसे हथियार छीनने की नापाक कोशिशों में लगे हुए हैं। उन्होंने बताया कि इस समय पाकिस्तान संकट में है और जम्मू-कश्मीर में हथियार भेजने के विभिन्न तरीकों को अपना रहा है। उन्होंने कहा कि पिछले महीने पीडीपी के जिला प्रधान एडवोकेट नासिर हुसैन शेख को बंधक बनाकर आतंकियों ने उनके अंगरक्षक की इंसास राइफल लूट ली थी। रातभर बंधक बनाने के बाद हथियारबंद तीन आतंकी पीडीपी नेता के भाई की कार लेकर भाग निकले।

