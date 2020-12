भारतीय सेना प्रमुख तीन दिन के दौरे पर दक्षिण कोरिया पहुंचे, सहयोग को बढ़ाने पर चर्चा करेंगे

नई दिल्ली। भारतीय सेना प्रमुख (Indian Army Chief) जनरल एमएम नरवणे (MM Naravane) ने कोरिया गणराज्य के 30 वें बख्तरबंद ब्रिगेड और डीएमजेड का दौरा किया। तीन दिवसीय यात्रा के दौरान, COAS ने कोरिया गणराज्य के वरिष्ठ सैन्य और नागरिक नेतृत्व से मुलाकात की।

Indian Army Chief General MM Naravane visited 30th Armoured Brigade & DMZ, Republic of Korea. During 3-day visit, COAS met senior military & civilian leadership of the Republic of Korea & discussed avenues for enhancing India – Republic of Korea defence relations: Indian Army pic.twitter.com/19b92fDdrt