भारतीय सेना ने मार गिराए पांच चटोरे आतंकवादी, पाकिस्तानी अचार-दालमोठ भी लेकर आए थे

श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर में नियंत्रण रेखा पर आतंकवादियों के खिलाफ किसी भी ऑपरेशन में इस साल की सबसे बड़ी गोलाबारी रविवार को हुई, जिसमें सेना के पांच जवान शहीद हो गए और इस दौरान पांच आतंकवादी भी ढेर कर दिए गए। आतंकियों के पास से बरामद मेड इन पाकिस्तान चीजों से पता चला कि सभी काफी चटोरे थे क्योंकि इनमें काफी सारे अचार-नमकीन के पैकेट भी थे।

रक्षा सूत्रों के मुताबिक कि जम्मू-कश्मीर के केरन सेक्टर में एलओसी पर गोलाबारी में रविवार को एक सैनिक शहीद हो गया जबकि पांच आतंकवादी ठोक दिए गए। वहीं, चार घायल सैनिकों ने रविवार देर शाम अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया।

इन आतंकवादियों ने पिछले दो दिनों से हो रही बर्फबारी के बीच खराब मौसम का फायदा उठाने का प्रयास किया था।

4 soldiers under command of Junior Commissioned Officer from one Para SF Unit were air-dropped near LoC after information about infiltrators was received. An intense hand to hand battle ensued and all five terrorists were eliminated: Colonel Aman Anand, Indian Army Spokesperson https://t.co/oc7GNpxXML — ANI (@ANI) April 6, 2020

ताजा जानकारी के मुताबिक भारतीय सेना ने नियंत्रण रेखा पर एक साहसी अभियान चलाया और भारी बर्फ के बीच बेहद करीबी लड़ाई में घुसपैठ कर रहे पांच आंतकियों के पूरे दल को निष्प्रभावी कर दिया। घुसपैठियों की सूचना पाने के बाद नियंत्रण रेखा के निकट सर्वाधिक पेशेवरों में से एक पैरा एसएफ की यूनिट के एक जूनियर कमीशंड अधिकारी की कमान के तहत चार सैनिकों को विमान से उतारा गया था। बेहद करीबी और कठिन लड़ाई के बाद पांचों आतंकियों का सफाया कर दिया गया।

हालांकि इस युद्ध में सेना के पांच जवान शहीद हो गए जिनमें से तीन की घटनास्थल पर एवं दो की मृत्यु एयरलिफ्ट करने के दौरान नजदीक के सैन्य अस्पताल में हो गई।

वहीं, इससे पहले सेना द्वारा जारी एक बयान में कहा गया, "अभी जो शुरुआती जानकारी मिली है, उसके मुताबिक 5 अप्रैल को बर्फ पर पैदल जाने के दौरान सैनिकों का एक दल यह नहीं समझ पाया कि वे नाले के ऊपर जमी बर्फ की सिल्ली पर से गुजर रहे हैं। जब तक वह कुछ समझ पाते सिल्ली टूट गई और वे नाले में गिर गए। दुर्भाग्यवश जहां वे गिरे, आतंकवादी वहीं पर बैठे थे। इसके बाद अंधेरे में गोलीबारी हुई।"

Made in Pakistan food packets, clothing and military equipment recovered by the Indian Army from five terrorists killed in Operation Rangduri Behak in Keran sector along the Line of Control. pic.twitter.com/sgu0qUM2C0 — ANI (@ANI) April 6, 2020

बयान में आगे कहा गया, "आर्मी टीम के बेहतर प्रशिक्षण मानकों के कारण, गिरने के बाद भी जावानों ने सभी पांचों आतंकवादियों को मार गिराया। हालांकि, इस कार्रवाई में दस्ते के पांच सैनिक भी शहीद हो गए।"

घने पर्वतीय वनों वाले इलाके में छिपे हुए आतंकवादियों को बाहर निकालने का अभियान अभी भी जारी है, लेकिन अभी तक सेना के जवानों और आतंकवादियों के बीच गोलीबारी नहीं हुई है।

इस साल की सबसे खूनी गोलीबारी में भारतीय सेना की स्पेशल फोर्स स्क्वायड के शहीद पांच सैनिकों की पहचान सूबेदार संजीव कुमार, हवलदार देवेंद्र सिंह, पैराट्रूपर बाल कृष्ण, पैराट्रूपर अमित कुमार और पैराट्रूपर छत्रपाल सिंह के रूप में की गई है।

खाने-पीने का काफी सामान बरामद

आतंकियों के पास से सेना को भारी मात्रा में खाने-पीने, पहनने समेत मेडिकल किट का सामान बरामद हुआ है। इनमें पाकिस्तान की बनी गिब्स गोल्ड दरबारी टिक्का मिक्स नमकीन, मेहरान का मिक्स्ड अचार, बिस्किट-जूस के पैकेट, ड्राई फ्रूट्स के पैकेट, इंजेक्शन, दवाइयां, मरहम-पट्टी समेत काफी अन्य सामान मिला है।