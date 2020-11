Indian Army ने चीनी सैनिकों की ओर से माइक्रोवेव हथियारों के उपयोग के दावे को फर्जी बताया

नई दिल्ली। लद्दाख में चीन की सेना की ओर से भारतीय सैनिकों पर माइक्रोवेव हथियारों के उपयोग किए जाने के दावे को भारतीय सेना और प्रेस सूचना ब्यूरो ने फेक बताया है। मीडिया के कुछ हिस्सों में चल रही ऐसी खबरें फर्जी हैं। यह भी कहा जा रहा है कि भारतीय सेना ने यह स्पष्ट किया है कि ऐसी कोई घटना घटित नहीं हुई है।

गौरतलब है कि मीडिया में चल रही कुछ खबरों के अनुसार चीन के एक विश्वविद्यालय के एक प्रोफेसर का दावा है कि चीन की सेना ने लद्दाख में भारतीय सेना के कब्जे वाली चोटियां खाली कराने के लिए उन पर खास माइक्रोवेव हथियारों का उपयोग किया था। यह दावा चीन की रेनमिन यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज के एसोसिएट डीन जिन केनरांग ने एक ऑनलाइन कार्यक्रम में कही।

Media articles on the employment of microwave weapons in Eastern Ladakh are baseless. The news is fake: Indian Army https://t.co/WVkQAmaj10