असदुद्दीन ओवैसी को सेना का मुंहतोड़ जवाब, हम शहीदों को धर्म की नजर से नहीं देखते

नई दिल्ली। जम्मू कश्मीर में लगातार हो रहे आतंकी हमलों पर सेना ने बयान दिया है। नॉर्दर्न कमांड के जनरल ऑफिसर कमांडर इन चार्ज (GOC) लेफ्टिनेंट जनरल देवराज अन्बु ने कहा कि सीमा पर कामयाबी नहीं मिलने की वजह से आतंकी अब सेना के कैंपों पर हमला कर रहे हैं। दुश्मन निराश हो रहे हैं और वो अपनी खीज मिटाने के लिए ऐसी वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। बता दें कि ओवैसी ने शहीदों के धर्म पर बयान दिया था।

बौखलाया हुआ है दुश्मन

शहीदों के धर्म पर विवाद करने वालों को लेफ्टिनेंट जनरल देवराज ने मुंहतोड़ जवाब देते हुए कहा कि सेना का कोई धर्म नहीं होता। दो जो लोग शहीदों के धर्म पर बात करते हैं वो शायद सेना को अच्छे जानते नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि युवाओं का आतंकवाद में शामिल होना चिंता की बात है। 2017 में ही हमने आतंक के मुखिया को खत्म कर दिया था। जिसपर काम जारी है। ज्यादातर युवा सोशल मीडिया के जरिए आतंकियों के बहकावे में आते हैं।

नए परमाणु हथियार बना रहा पाकिस्तान, भारत पर फिर कर सकता है बड़ा हमला: अमरीका

All 3 groups - HM, JeM or LeT are hands in glove whether it's in valley or here. There's no differentiation, they keep jumping from one Tanzim to other. Anyone who picks up an arm & is against the state, is a terrorist & we'll deal with him: Lt General D Anbu,GOC Northern Command pic.twitter.com/rqkd2VvCRp