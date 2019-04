नौसेना प्रमुख विवादः वाइस एडमिरल बिमल वर्मा के वकील ने वापस लिया केस

नई दिल्ली। नए नौसेना प्रमुख की नियुक्ति पर छिड़े विवाद के संबंध में सोमवार को आर्म्ड फोर्सेज ट्रिब्यूनल में मामले की सुनवाई हुई। इसके बाद मामला लेकर ट्रिब्यूनल पहुंचे वाइस एडमिरल बिमल वर्मा के वकील ने मुकदमा वापस ले लिया और इस पर अपील करने की आजादी अपने पास रखी।

इससे पहले दिल्ली स्थित आर्म्ड फोर्सेज ट्रिब्यूनल में जज ने वाइस एडमिरल बिमल वर्मा के वकील से सवाल पूछा, "इस मामले में रक्षा मंत्री को एक पक्ष बनाए जाने की क्या जरूरत थी।" इसके बाद मामले की सुनवाई जारी रही और आखिर में वाइस एडमिरल बिमल वर्मा के वकील ने मुकदमा वापस ले लिया, हालांकि उन्होंने इस मामले में अपील रखने का अधिकार अपने पास ही रखा।

गौरतलब है कि सोमवार को नए नौसेना प्रमुख वाइस एडमिरल करमबीर सिंह की नियुक्ति के विरोध में बिमल वर्मा ने आर्म्ड फोर्सेज ट्रिब्यूनल का दरवाजा खटखटाया था। उन्होंने ट्रिब्यूनल को सौंपी अपनी याचिका में सरकार के इस कदम को चुनौती दी थी और उनकी वरिष्ठता को दरकिनार कर जूनियर अधिकारी को नौसेना प्रमुख बनाए जाने पर आपत्ति दर्ज कराई है।

Indian Navy chief supersede case was stated at armed forces Tribuna, delhi at 10:26 AM today. The arguments have started. During the hearing Judge asks Vice Admiral Bimal Verma's counsel, "What is the necessity to make defence minister party in this case?"