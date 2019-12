परमाणु हमलेे में सक्षम 6 पनडुब्बी बनाएगा भारत, नौसेना ने संसदीय पैनल को दी जानकारी

नई दिल्ली। भारतीय नौसेना पानी के अंदर अपनी ताकत मजबूत करने की कोशिश में जुटी है। इसके लिए भारतीय नौसेेना 18 पारंपरिक और 6 परमाणु हमले में सक्षम पनडुब्बियों को अपने बेड़े में शामिल करने की योजना बना रही है।

संसद के शीतकालीन सत्र में पेश की गई रक्षा मामलों की स्थायी समिति की रिपोर्ट में बताया गया, "18 (पारंपरिक) के साथ 6 SSN (परमाणु हमले में सक्षम) पनडुब्बियों की योजना है लेकिन मौजूदा क्षमता 15 के साथ 1 SSN पट्टे पर उपलब्ध है।"

भारतीय नौसेना ने अरिहंत क्लास SSBN के साथ परमाणु हमले वाली 6 पनडुब्बियों को बनाने की योजना बनाई थी जो परमाणु-ऊर्जा आधारित पनडुब्बियां होने के साथ ही परमाणु मिसाइल से लैस होतीं। परमाणु हमले वाली पनडुब्बियों को निजी क्षेत्र के उद्योगों के सहयोग से स्वदेश में ही निर्मित किए जाने की योजना थी।

Indian Navy planning to build six nuclear attack submarines: Navy to Parliamentary panel



Read @ANI story | https://t.co/WJbcsZFw3l pic.twitter.com/9aJf7rdyaS