भारी तनाव के बीच खाड़ी क्षेत्र में भारतीय नौसेना का ऑपरेशन संकल्प जारी, जंगी जहाज तैनात

नई दिल्ली। मध्य पूर्व में बिगड़ते सुरक्षा हालात के बीच भारतीय नौसेना (Indian Navy) ने बृहस्पतिवार को कहा कि यह खाड़ी क्षेत्र में अपनी मौजूदगी बनाए रखेगी। ऑपरेशन संकल्प के तहत समुद्री व्यापार और इस क्षेत्र के जरिये गुजरने वाले भारतीय व्यापारियों के जहाजों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए यह अपना काम करती रहेगी।

नौसेना द्वारा जारी एक बयान के मुताबिक रक्षा मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, जहाजरानी मंत्रालय, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय समेत जहाजरानी महानिदेशक और नियमित अंतर-मंत्रालयी बैठकों समेत इससे जुड़े सभी हितधारकों के तालमेल से इस अभियान को आगे बढ़ाया जा रहा है और खाड़ी क्षेत्र में पैदा होते समुद्री सुरक्षा हालात की लगातार समीक्षा की जा रही है।

