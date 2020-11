नई दिल्ली। स्कॉर्पीन श्रेणी की 5वीं पनडुब्बी 'वजीर' (Scorpene class submarine Vagir) नौसेना में शामिल हो गई है। इस नई पनडुब्बी के आने के बाद अरब सागर में भारत की ताकत और बढ़ गई है। आज यानी 12 नवंबर को 'वजीर' को दक्षिण मुंबई स्थित मझगांव गोदी में जलावतरण किया गया है। रक्षा राज्यमंत्री श्रीपद नाइक की पत्नी विजया ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये इसका जलावतरण किया।

आधुनिक प्रौद्योगिकी से है लैस

'वजीर' पनडुब्बी भारत में बन रहीं छह कालवेरी श्रेणी की पनडुब्बियों का हिस्सा है। इस पनडुब्बी को फ्रांसीसी समुद्री रक्षा और ऊर्जा कंपनी डीसीएनएस ने डिजाइन किया है। इसमें में कई नई तकनीक को जोड़ा गया है। सबसे खास बात ये है कि इसमें दुश्मन के रडार से बचने और आधुनिक प्रौद्योगिकी लैस है।

