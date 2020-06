India China Face Off: हिंसक झड़प के बाद चीन को बड़ा झटका, Indian Railway ने चीनी कंपनी से खत्म किया करार

नई दिल्ली। भारत और चीन ( India China Face Off ) के बीच तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। लद्दाख ( Ladakh Border ) के गलवान वैली ( Galwan Valley ) में हिंसक झड़प के बाद देश में काफी रोष है। 20 जवान की शहादत पर पूरा देश एकजुट है और चीन की कायरता पर उससे करारा जवाब देने की बात कही जा रही है। इसी कड़ी में भारत की ओर से चीन का बड़ा झटका दिया गया है। भारतीय रेलवे ( Indian Railway ) ने चीनी कंपनी से करार खत्म कर दिया है।

चीनी कंपनी से करार खत्म

20 जवानों की शहादत का बदला लेने के लिए केन्द्र सरकार ( Central Government ) ने चीन ( China ) की घेराबंदी शुरू कर दी है। एक ओर जहां सरकार ने चीन को दो टूक जवाब दे दिया है। वहीं, दूसरी ओर आर्थिक रूप से चीन को झटका देना भी शुरू हो गया है। न्यूज एजेंसी ANI के मुताबिक, भारतीय रेलवे के डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ( DFCCIL ) ने बीजिंग नेशनल रेलवे रसिर्च एंड डिजाइन इंस्‍टीट्यूट ऑफ सिग्‍नल एंड कम्‍युनिकेशंस ग्रुप कॉरपोरेशन लिमिटेड ( Beijing National Railway Research and Design Institute of Signal and Communication Group Co. Ltd ) से अपना करार खत्‍म कर दिया है। इससे चीन को बड़ा झटका लगा है।

471 करोड़ रुपए का था करार

रिपोर्ट में कहा गया है कि इस करार के तहत उत्तर प्रदेश ( Uttar Pradesh ) के कानपुर ( Kanpur ) और दीन दयाल उपाध्याय ( Deen Dayal Upadhyay ) रेलवे स्टेशन के बीच 417 किलोमीटर के बीच सिग्नल और टेलीकम्युनिकेशंस का काम होना था। इस प्रोजेक्ट की कुल लागत 471 करोड़ रुपए की थी। इस प्रोजेक्ट का करार जून, 2016 में हुआ था। वहीं, इस करार को तोड़ने की वहज काम में देरी बताया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि चार साल में महज 20 प्रतिशत ही काम हुआ है। वहीं, चर्चा ये भी हो रही है कि चीन को पूरी तरह से देश में बैन किया जाए।

हिंसक झड़प में 20 जवान शहीद

यहां आपको बता दें कि गलवान घाटी में सोमवार देर रात लद्दाख सीमा पर भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच हिंसक झड़प हुई थी। जिसमें 20 जवान शहीद हो गए थे। वहीं, चीन ने अपने 30 जवानों के मरने की पुष्टि की है। दोनों देशों के बीच सीमा विवाद को लेकर वार्त चल रही है। लेकिन, अब तक कुछ नतीजा नहीं निकला है। गुरुवार को भी मेजर-जनरल स्तर की बैठक हुई। यह बैठक उसी जगह पर हो रही है, जहां पर ये झड़प हुई थी। एक रिपोर्ट के मुताबिक, भारतीय सैन्य अधिकारियों ने समकक्ष चीनी अधिकारियों को साफ कह दिया है कि उन्हें पीछे हटना ही होगा। खुद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी (PM Narendra Modi ) ने भी कहा है कि सेना का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। अब देखना ये है कि इस विवाद का किस तरह परिणाम निकलता है।