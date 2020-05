1 जून से चलने वाली 200 ट्रेनों की लिस्ट जारी, IRCTC पर 21 मई से बुकिंग शुरू

नई दिल्ली। कोरोना वायरस महामारी ( Coronavirus ) की वजह से देश की जो रफ्तार थम सी गई, अब उसे पटरी पर लाने की कोशिश की जा रही है। इस दिशा में भारतीय रेलवे ने एक बड़ी घोषणा की है। दरअसल, रेल मंत्रालय ( Ministry of Railway ) ने उन 200 ट्रेनों की लिस्ट जारी कर दी है, जो 1 जून से चलने वाली हैं। ये सभी ट्रेनें नॉन ऐसी होंगी। ट्रेनों के संचालन का ऐलान रेल मंत्रालय ने मंगलवार को कर दिया था। आपको बता दें कि लॉकडाउन का चौथा चरण 31 मई तक चलेगा

कल से ऑनलाइन बुकिंग कर सकेंगे यात्री

जानकारी के मुताबिक, 1 जून से चलने वाली नॉन ऐसी ट्रेनों की बुकिंग 21 मई सुबह 10 बजे से शुरू हो जाएगी। यात्री IRCTC की वेबसाइट और ऐप से बुकिंग कर सकते हैं। इसके अलावा वो पहले जैसा ही रहेगा, जिसमें कहा गया था कि सिर्फ कंफर्म टिकट वालों को ही ट्रेन में सफर की अनुमति मिलेगी। अभी तत्काल और RAC वालों को यात्रा की अनुमति नहीं होगी। रेल मंत्रालय ने ये फैसला स्वास्थ्य मंत्रालय और गृह मंत्रालय से विचार विमर्श करने के बाद लिया है।

रेलवे के द्वारा की गई घोषणा:-

-किसी भी रेलवे स्टेशन पर आरक्षण काउंटर पर कोई टिकट बुक नहीं किया जाएगा। ’एजेंटों’ के माध्यम से टिकटों की बुकिंग की अनुमति नहीं दी जाएगी।

-एडवांस टिकट बुकिंग अधिकतम 30 दिन होगी

- कोई अनरिसवर्ड (यूटीएस) टिकट जारी नहीं किया जाएगा

- कोई भी तत्काल और प्रीमियम तत्काल बुकिंग की अनुमति नहीं होगी

- पहले चार्ट को निर्धारित प्रस्थान से कम से कम 4 घंटे पहले तैयार किया जाएगा और दूसरे चार्ट को निर्धारित प्रस्थान से पहले कम से कम 2 घंटे (30 मिनट के वर्तमान अभ्यास के विपरीत) तैयार किया जाएगा। पहले और दूसरे चार्ट की तैयारी के बीच केवल ऑनलाइन करंट बुकिंग की अनुमति होगी।

-सभी यात्रियों को अनिवार्य रूप से जांच की जाएगी और केवल विषम यात्रियों को ट्रेन में प्रवेश / बोर्ड करने की अनुमति होगी।

-यात्रियों को कोरोना को लेकर प्रोटोकॉल मानना होगा।

-सभी कोटा को इन स्पेशल ट्रेनों में अनुमति दी जाएगी जैसा कि नियमित ट्रेनों में अनुमति दी गई है। इस उद्देश्य के लिए सीमित संख्या में टिकट काउंटर संचालित किए जाएंगे।

-किसी भी खानपान शुल्क को किराया में शामिल नहीं किया जाएगा

Ministry of Railways in consultation with Ministry of Health & Family Welfare (MoHFW) and Ministry of Home Affairs (MHA) has decided that train services on Indian Railways shall be further partially restored from 1st June 2020: Govt of India pic.twitter.com/PORsAO5u5N