इंडियन रेलवे ने की महिला कुली की फोटो Tweet, लोगों ने कहा- शर्म करो

नई दिल्ली। इंडियन रेलवे ने ट्विटर पर एक तस्वीर शेयर की है, जो वायरल हो गई है। इस तस्वीर में महिला कुली को दिखाया गया है। महिला कुली की तस्वीर शेयर करते हुए भारतीय रेलवे ने लिखा कि 'इंडियन रेलवे के लिए काम करती हुई ये लेडीज कुली बताती हैं कि वो किसी से पीछे नहीं हैं। हम उन्हें सैल्यूट करते हैं।' रेलवे ने जैसे ही इस तस्वीर को शेयर किया, यह वायरल हो गई। वहीं, अब इस तस्वीर पर लोगों ने भी अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं। कुछ लोगों ने जहां इस पहल की तारीफ की है। वहीं, ज्यादातर लोगों ने रेलवे पर जमकर भड़ास निकाली।

Working for Indian Railways, these lady coolies have proved that they are second to none !! We salute them !! pic.twitter.com/UDoGATVwUZ

एक यूजर ने बिलाल मोटरवाला ने लिखा कि अगर ये नारी सशक्तिकरण है, तो आपको शर्म आनी चाहिए कि देश की बेटियां, माएं और बहनें पेट भरने के लिए ये काम कर रही हैं। अपनी सीनियर ऑफिसर्स से पूछें कि क्या वो अपनी मां, बेटी या फिर बहन को ये काम करने देंगे?

If this is called women empowerment then you guys should be ashamed that daughters, sisters and mothers of India has to do this to fill their stomach. Ask your senior officials to employ their mothers, sisters and daughters to do this work. https://t.co/97K8C1M3dp