Indira Gandhi Death Anniversary: इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि पर पीएम मोदी और राहुल गांधी ने किया नमन

नई दिल्ली। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ( Indira Gandhi Death Anniversary ) की 31 अक्टूबर को 36वीं पुण्यतिथि है। इस मौके पर देशभर के दिग्गज नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। पीएम नरेंद्र मोदी ( PM Modi ) ने उन्हें श्रद्धांजलि नमन करते हुए एक ट्वीट किया। पीएम मोदी ने अपने ट्वीट में लिखा- हमारी पूर्व पीएम श्रीमती इंदिरा गांधी जी को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि।'

Tributes to our former PM Smt. Indira Gandhi Ji on her death anniversary.

वहीं कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ( Rahul Gandhi )ने भी अपनी दादी और पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि उन्हें याद करते हुए नमन किया।

asato mā sadgamaya

tamaso mā jyotirgamaya

mṛtyor mā amṛtaṃ gamaya



From the false to truth.

From darkness to light.

From death to life.



Thank you Dadi for showing me what it means to live these words. pic.twitter.com/PBvEeXotew