जम्मू : आरएसपुरा सेक्टर में पाक की फायरिंग से 2 नागरिक की मौत, एक जवान शहीद

जम्मू : जम्मू कश्मीर में LoC पर पाकिस्तान की ओर से रुक-रुककर फायरिंग चल रही है। पाकिस्तानी सेना गांवों को निशाना बनाकर फायरिंग कर रही है। गांव वाले इससे दहशत में है। सीमा पर पाकिस्तान ने भारतीय सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) की 35 चौकियों को निशाना बनाया है। वहीं जम्मू के कानाचक इलाके में 2 नागरिक की मौत हो गई । जबकि आरएसपुरा के सुचेतगढ़ में एक बीएसएफ का जवान शहीद हो गया है। जवाबी कार्रवाई करते हुए भारतीय सेना ने सांबा, आरएसपुरा और हीरानगर सेक्टर पर पाकिस्तान को भारी नुकसान पहुंचाया है। सूत्रों ने बताया है कि सीमा पार शकरगढ़ और सियालकोट इलाके में 8 पाकिस्तानी नागरिक और रेंजर्स ढेर हुए हैं। जम्मू जिले के पांच इलाकों में हाई अलर्ट कर दिया गया है। कठुआ, पूंछ में लोगों को सुरक्षित जगहों पर ले जाने का सिलसिला जारी है।

A civilian dead and a BSF jawan injured in ceasefire violation by Pakistan in RS Pura sector #JammuAndKashmir pic.twitter.com/a2VQqFq1tu