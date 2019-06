International yoga day 2019: रोहतक में चटाई लूटने के लिए मची मारामारी

नई दिल्ली। भारत के साथ पूरी दुनिया ने शुक्रवार को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस ( International Yoga Day 2019 ) मनाया। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ( PM Narendra Modi ) ने रांची में 35,000 लोगों के साथ योगाभ्यास किया, तो योगगुरु बाबा रामदेव ( Baba Ramdev ) ने महाराष्ट्र के नांदेड़ में योग किया। इस दौरान हरियाणा के रोहतक में योग कार्यक्रम खत्म होते ही लोगों में चटाई ( Yoga Mat ) लूटने के लिए भगदड़ मच गई।

योगा मैट को लेकर अफरातफरी

दरअसल, हरियाणा के रोहतक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ( home minister amit shah ) और राज्य के सीएम मनोहर लाल खट्टर योग कार्यक्रम में शामिल हुए। यहां जैसे ही कार्यक्रम खत्म हुआ, लोगों में वहां बिछी योगा मैट को लेकर अफरातफरी मच गई। लोग चटाई को उठाकर भागने लगे। तो कुछ में चटाई को लेकर झगड़ा तक हो गया।

इस बीच कार्यक्रम के आयोजकों ने जब लोगों को रोकने का प्रयास किया तो मामला और अधिक बढ़ गया। लोग एक-दूसरे से चटाई छीनते और गाली-गलौज करते नजर आए।

Union Home Minister Amit Shah and Haryana CM ML Khattar perform Yoga at Rohtak on #InternationalDayofYoga . pic.twitter.com/Qidq9WV5Rx