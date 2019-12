नागरिकता बिल के विरोध में सुलगा असम, इंटरनेट सेवा 24 घंटे के लिए बंद

नई दिल्ली। नागरिकता संशोधन बिल को लेकर पूरे देश में जमकर बवाल मचा हुआ है। सबसे ज्यादा असर पूर्वोत्तर राज्यों में देखने को मिल रहा है। असम में तो हालात लगातार बदतर होते जा रहे हैं। सुरक्षा के लिहाज से यहां पर अगले 24 घंटे के लिए इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं।

CAB के खिलाफ बुधवार को हजारों लोग असम में सड़कों पर उतरे। राज्य के विभिन्न हिस्सों में प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प से राज्य में अव्यवस्था की स्थिति पैदा हो गई है।

हालांकि, किसी भी पार्टी या छात्र संगठन ने बंद, प्रदर्शन का आह्वान नहीं किया है। गुवाहाटी एयरपोर्ट के बाहर चल रहे उग्र प्रदर्शन के कारण मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल काफी देर तक वहां फंसे रहे।

बीजेपी एक ओर झटका देने की तैयारी में शिवेसना और एनसीपी, हो गई आपस में डील सील

Mobile Internet suspended for 24 hours from 7pm, today to 7pm, 12 December in Lakhimpur, Tinsukia, Dhemaji, Dibrugarh, Charaideo, Sivasagar, Jorhat, Golaghat, Kamrup (Metro) and Kamrup districts of Assam. #CitizenshipAmendmentBill2019 pic.twitter.com/9rBAiSqEjj