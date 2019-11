नई दिल्‍ली। INX मीडिया केस में गिरफ्तार पूर्व गृहमंत्री व कांग्रेस के वरिष्‍ठ नेता पी चिदंबरम अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। उन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। उनकी याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने जल्द सुनवाई के लिए स्‍वीकार कर लिया है।

90 दिनों से जेल में बंद हैं चिदंबरम

नवनियुक्‍त सीजेआई ने एसए बोबडे ने कहा कि इस मामले में मंगलवार या बुधवार को सुनवाई की संभावना जताई है। पी चिदंबरम के वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि पी चिदंबरम 90 दिनों से जेल में बंद हैं। लिहाजा याचिका पर सुनवाई की जाए।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दर्ज INX मीडिया मामले में 15 नवंबर को चिदंबरम को जमानत देने से दिल्‍ली हाईकोर्ट ने इनकार कर दिया था। अदालत ने कहा था कि उनके खिलाफ लगे आरोप पहली नजर में गंभीर प्रकृति के हैं और अपराध में उनकी सक्रिय एवं प्रमुख भूमिका रही है। दिल्‍ली हाईकोर्ट से पी चिदंबरम ने यह कहते हुए जमानत का अनुरोध किया था कि साक्ष्य दस्तावेजी प्रकृति के हैं और ये जांच एजेंसियों के पास हैं। इसलिए वह उनमें छेड़छाड़ नहीं कर सकते।

Supreme Court agrees to hear an appeal of Congress leader P Chidambaram against Delhi High Court order refusing bail to him in INX Media money laundering case. A Bench headed by Chief Justice SA Bobde says it would hear the plea on Tuesday or Wednesday. (file pic) pic.twitter.com/lpDShPGUiN