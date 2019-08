INX मीडिया केस: 2 सितंबर तक CBI रिमांड पर रहेंगे पूर्व गृह मंत्री चिदंबरम

नई दिल्ली। INX मीडिया केस में फंसे पूर्व गृह मंत्री पी चिदंबरम को आज राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया। इस दौरान CBI ने पांच दिन और हिरासत बढ़ाने की मांग की। CBI की इस मांग पर जज भड़क गए, लेकिन उनकी हिरासत की अवधि दो सितंबर तक बढ़ा दी गई।

सुनवाई के दौरान CBI ने कोर्ट से कहा कि पूछताछ में पूर्व गृह मंत्री पी चिदंबरम सहयोग नहीं कर रहे हैं और गोलमोल जवाब दे रहे हैं। जांच एजेंसी ने कहा कि दूसरे आरोपियों के साथ उनका आमना-सामना कराने की जरूरत है।

शुरुआत में एजेंसी की दलील पर जज भड़क गए। जज ने सीबीआई से पूछा कि आप रोजाना कितनी देर पूछताछ करते हैं। इस पर सीबीआई ने कहा कि चिदंबरम से रोजाना आठ से 10 घंटे पूछताछ की जाती है। इस पर जज ने कहा कि आप रोजान उनसे 10 घंटे पूछताछ करते हैं, लेकिन हमें इतना कम पेपर दे रहे हैं।

सीबीआई ने कोर्ट में कहा कि दूसरी बार रिमांड की अवधि बढ़ने से कई चीजें अन्य सामने आ सकती हैं। कोर्ट ने यह यह भी कहा कि आप हर रोज 5 दिन की कस्टडी क्यों मांगते हैं, एक साथ ही 15 दिन की कस्टडी क्यों नहीं मांगी। वहीं, चिदंबरम के वकील ने कहा कि उनसे 400 सवाल पूछे गए हैं।

Special CBI court further extends the Central Bureau of Investigation (CBI) remand of P Chidambaram till 2nd September in connection with INX media case pic.twitter.com/Q4Wraopum9

Congress leader P Chidambaram waves while being taken to CBI Headquarters. Special CBI court has extended his CBI remand till 2nd September in connection with INX media case. pic.twitter.com/TXlbEcGauw