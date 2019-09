INX मीडिया केस में चिदंबरम को झटका, कोर्ट ने 14 दिनों के लिए न्यायिक हिरासत में भेजा

नई दिल्ली। पूर्व गृह मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम को कोर्ट से फिर झटका लगा है। अदालत ने चिदंबरम की न्यायिक हिरासत 14 दिनों के लिए बढ़ा दी है। चिदंबरम अब तीन अक्टूबर तक तिहाड़ जेल में ही रहेंगे।जानकारी के मुताबिक दिल्ली का राउज एवेन्यू अदालत में चिदंबरम की याचिका पर हुई। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने चिदंबरम की न्यायिक हिरासत और 14 दिनों के लिए बढ़ा दी है।

इससे पहले सीबीआई ने अदालत से चिदंबरम की न्यायिक हिरासत की अवधि बढ़ाने का अनुरोध किया। जिस पर चिदंबरम की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने उनकी न्यायिक हिरासत की अवधि बढ़ाने की सीबीआई की अपील का विरोध किया। अब तीन अक्टूबर को फिर चिदंबरम मामले में सुनवाई होगी।

पढ़ें- तिहाड़ की उसी सेल में रहेंगे पी चिदंबरम जहां रहा था बेटा कार्ति

Delhi: Congress leader P Chidambaram has been brought to Rouse Avenue Court in connection with INX media case, at the end of his judicial custody. pic.twitter.com/QN2LsRehZR