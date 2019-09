पी चिदंबरम को दिल्ली हाईकोर्ट से झटका, INX मीडिया केस में नहीं मिली जमानत

नई दिल्ली। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और INX मीडिया केस के मुख्य आरोपी पी चिदंबरम की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं रही है। चिदबंरम को दिल्ली हाईकोर्ट से एक बार फिर झटका मिला है। INX मीडिया केस में चिदंबरम को हाईकोर्ट ने जमानत देने से इनकार कर दिया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने फिलहाल जमानत देने से इनकार कर दिया है।

चिदंबरम पर गवाहों को प्रभावित करने का आरोप

सीबीआई की ओर से दिल्ली हाईकोर्ट में बताया गया कि पी. चिदंबरम ने दो गवाहों को उनके खिलाफ नहीं बोलने को भी बताया। इस दौरान उनकी तरफ से कहा गया कि पी. चिदंबरम गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं, इस बात को इनकार नहीं किया जा सकता है।

INX media case: Delhi High Court rejects the regular bail petition of Congress leader P Chidambaram in CBI case. He is currently lodged in Tihar jail under CBI judicial custody. pic.twitter.com/I3YoFWqrLX