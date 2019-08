INX Media Case: स्पेशल कोर्ट में चिदंबरम पर सुनवाई जारी, सिब्बल बोले- CBI की पूछताछ से वो कभी नहीं भागे

नई दिल्‍ली। आईएनएक्‍स मीडिया केस (INX Media Case) मामले में पूर्व गृह मंत्री पी चिदंबरम (Former Home Minister P Chidambaram) को गुरुवार दोपहर सीबीआई की स्पेशल कोर्ट में पेश किया गया। सीबीआई के राउज एवेन्यू कोर्ट में सीबीआई जज अजय कुमार के सामने चिदंबरम की पेशी हो रही है। सीबीआई ने पांच दिन की रिमांड मांगी है।

चिदंबरम पर लगे आरोपों की जानकारी सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता दे रहे हैं। तुषार मेहता ने कहा कि FIR में संक्षिप्त आरोप हैं। चिदंबरम से बात करने के लिए समय चाहिए। FIPB के नियमों का उल्लंघन किया गया है।

गौरतलब है कि पी चिदबंरम को बुधवार की रात को गिरफ्तार किया गया था। सीबीआई मुख्यालय के बाहर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था है। जबकि राउज एवेन्यू कोर्ट में पी चिदंबरम की पत्नी नलिनी, बेटा कार्ति चिदंबरम, वकील अभिषेक मनु सिंघवी, कपिल सिब्बल, विवेक तन्खा मौजूद हैं।

INX media case: Solicitor General Tushar Mehta arguing for CBI in Court says have moved an application seeking 5 day custody of P Chidambaram