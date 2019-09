INX Media Case: सुप्रीम कोर्ट से चिदंबरम को बड़ी राहत, तिहाड़ जेल भेजने से किया इनकार

नई दिल्ली। INX MEDIA केस में आरोपी और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम राहत मिली है। पी चिदंबरम को तिहाड़ जेल नहीं भेजा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत पर ट्रायल कोर्ट को सुनवाई करने को कहा है। ट्रायल कोर्ट से राहत नहीं मिली तो सीबीआई हिरासत में चिदंबरम रहेंगे।

सुप्रीम कोर्ट में पी चिदंबरम के कपिल सिब्बल ने कोर्ट से गुहार लगाई कि पी चिदंबरम को तिहाड़ ना भेजा जाए। उन्होंने या तो अंतरिम जमानत दे दे या फिर घर में नजरबंद कर दिया जाए।

इस दौरान जस्टिस भानुमती ने कहा कि आपको निचली अदालत में नजरबंद की अपील करनी चाहिए। इसपर कपिल सिब्बल ने कहा कि क्योंकि वहां से अपील खारिज हो जाएगी। ट्रायल कोर्ट सीबीआई कस्टडी को भी बढ़ा सकता है।

P Chidambaram's lawyer Kapil Sibal in Supreme Court during hearing against Chidambaram's police remand & issuance of non-bailable warrant: He is a 74-year-old man, put him under house arrest, no prejudice will be caused to anyone. #INXMediacase pic.twitter.com/CZHyareC1H