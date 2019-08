Inx Media Case: ED की गिरफ्तारी से पी चिदंबरम को राहत, सुप्रीम कोर्ट में कल फिर होगी सुनवाई

नई दिल्ली। INX मीडिया केस में ED की गिरफ्तारी से चिदंबरम को बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को सुनवाई के बाद पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम को गुरुवार तक के लिए अंतरिम राहत दी है। गुरुवार को इस मामले की फिर सुनवाई होगी। फिलहला इस केस में पी चिदंबरम केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) की हिरासत में हैं। चिदंबरम से पूछताछ चल रही है। सीबीआई ने 22 अगस्त को चिदंबरम को गिरफ्तार किया था।

ईडी के वकील तुषार मेहता ने चिदंबरम की रिमांड की मांग की । तुषार मेहता ने कहा कि चार्जशीट फाइल होने तक वह जांच रिपोर्ट चिदंबरम को नहीं दे सकते। ईडी ने कोर्ट से आग्रह किया वह सील बंद लिफाफे में दी गई रिपोर्ट को देख सकता है। प्रवर्तन निदेशालय ने सर्वोच्च अदालत से कहा कि INX मीडिया केस में मनी लॉन्ड्रिंग अब भी जारी है।

