INX Media Case: ED मामले में चिदंबरम को सुप्रीम कोर्ट से राहत, कल फिर होगी सुनवाई

नई दिल्‍ली। आईएनएक्‍स मीडिया केस ( INX Media Case ) मामले में आरोपी पी चिदंबरम को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। ईडी मामले में चिदंबरम को शीर्ष कोर्ट से एक दिन की राहत दी गई है। कल यानी बुधवार को दोपहर 2 बजे के बाद आगे की सुनवाई इसपर जारी रहेगी। चिदंबरम ने दिल्ली हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत अर्जी नामांजूर होने के बाद सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। जिसपर कोर्ट सुनवाई कर रही है।

चिदंबरम के वकील कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट से अपील की किया कि आईएनएक्स मीडिया मनी लांड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की ओर से की गई पूछताछ का लिखित विवरण पेश करने का निर्देश दिया जाए।

