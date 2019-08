चिदंबरम की याचिका पर कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, कार्ति बोले- अब सबकी निगाहें शीर्ष अदालत पर

नई दिल्ली। पूर्व केंद्रीय वित्तमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी. चिदंबरम को सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने 26 तक सीबीआई हिरासत में भेज दिया है। जांच एजेंसी ने आईएनएक्स मीडिया मामले में चिदंबरम से पूछताछ के लिए रिमांड मांगी थी। वहीं चिदंबरम की जमानत याचिका पर शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी।

दिल्ली हाईकोर्ट से अर्जी खारिज

सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस आर भानुमति और जस्टिस एएस बोपन्ना की बेंच पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम की याचिका पर सुनवाई करेगी। बता दें कि दिल्ली हाईकोर्ट ने सीबीआई और ईडी के मामलों में चिदंबरम की अग्रिम जमानत याचिका पहले ही खारिज कर चुकी है। उसके बाद चिदंबरम ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी।

दरअसल ED केस में अंतरिम संरक्षण की याचिका पर 27 अगस्त को सुनवाई तय है। ऐसे में सीबीआई की गिरफ्तारी के बाद 23 अगस्त को होने वाली सुनवाई के कोई मायने नहीं हैं।

