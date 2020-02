एस एन श्रीवास्तवः कश्मीर में ऑपरेशन ऑल आउट से लेकर दिल्ली की कमान तक, तेज तर्रार अफसरों में रहे शामिल

नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली की कमान अब 1985 बैच के IPS अधिकारी एस एन श्रीवास्तव ( S N Shrivastav ) को सौंप दी गई है। तनाव के माहौल के बीच एसएन श्रीवास्तव को दिल्ली पुलिस आयुक्त ( Delhi Police Commissioner ) बनाया गया है। दिल्ली के मौजूदा पुलिस कमिश्नर अमूल्य पटनायक ( Amulya Patnayak ) का कार्यकाल 31 जनवरी को खत्म हो रहा था, लेकिन उन्हें एक महीने का एक्सटेंशन दिया गया था।

सीआरपीएफ ( CRPF ) के तेज-तर्रार अफसर दिल्ली में कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी सौंपे जाने से पहले डीजी ट्रेनिंग थे। आईए जानते हैं कौन हैं एसएन श्रीवास्तव जिन्हें मिली दिल्ली की कमान...

Ministry of Home Affairs: SN Shrivastava posted with Delhi Police as Special CP is given additional charge of the post of Commissioner of Police, Delhi with effect from 1st March https://t.co/p7qlNfhAss