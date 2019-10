कोलकत्ता हाईकोर्ट से IPS राजीव कुमार को बड़ी राहत, चिट फंड घोटाले में मिली जमानत

नई दिल्‍ली। मंगलवार को चर्चित शारदा चिंट फंड घोटाला मामले में पश्चिम बंगाल हाईकोर्ट ने कोलकाता के पूर्व पुलिस आयुक्त राजीव कुमार को बड़ी राहत दी है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने आईपीएस अधिकारी व कोलकाता के पूर्व आयुक्‍त राजीव कुमार को अंतरिम जमानत दे दी है। हाईकोर्ट के इस निर्णय से राजीव कुमार के ऊपर से गिरफ्तारी का मामला टल गया है।

सीबीआई ने खटखटाया था दरवाजा

केंद्रीय जांच एजेंसी ने करोड़ों रुपए के शारदा चिटफंड मामले में एक गवाह के तौर पर पूछताछ के लिए पेश होने को लेकर आईपीएस राजीव कुमार को कई नोटिस भेजे थे लेकिन वह नहीं पहुंचे। इसके बाद सीबीआई ने कलकत्ता हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। लेकिन राजीव कुमार को अंतरिम जमानत मिलने से सीबीआई अब उन्‍हें गिरफ्तार नहीं कर पाएगी।

