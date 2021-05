कोविड मृतकों को सम्मानपूर्ण विदाई, ईशा शवदाह गृह ने परंपरा निभाई

नई दिल्ली। एक साल से ज्यादा समय से ईशा शवदाह गृह यह सुनिश्चित करने के लिए चौबीसों घंटे कार्य कर रहे हैं कि शोकजनित परिवार अपने प्रियजनों को सम्मानपूर्वक विदाई दे सकें। महामारी की दूसरी लहर के कारण भारत के विभिन्न राज्य दिल दहलाने वाली वास्तविकता का सामना कर रहे हैं, जगह और संसाधनों की कमी के कारण परिवार कोविड मृतकों को सम्मानपूर्ण विदाई नहीं दे पा रहे हैं और यह प्रशासन के लिए एक चुनौती बना हुआ है।

‘#IshaCrematoriums में स्वयंसेवक यह सुनिश्चित करने के लिए अथक रूप से कार्य कर रहे हैं कि जाने वाला संवेदनशीलता के सही माहौल के साथ प्रस्थान करे। यह जाने वाले और जीवित दोनों के लिए महत्वपूर्ण है।’ ईशा फाउण्डेशन के संस्थापक सद्गुरु ने तमिलनाडु में कोविड मृतकों के प्रति सम्मान सुनिश्चित करने में ईशा शवदाह गृह की महत्वपूर्ण भूमिका पर एक ट्वीट में लिखा।

Volunteers are working tirelessly in #IshaCrematoriums to ensure that the Departed are released with the right ambience of sensitivity. This is important for both the Living and the Departed. Blessings. –Sg #DignityInDeath #IshaCOVIDAction pic.twitter.com/BxwmLk1eHg