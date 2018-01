इसरो ने 31 सैटेलाइट के साथ PSLV-40 का किया सफल प्रक्षेपण, मोदी-राष्ट्रपति ने दी बधाई

श्रीहरिकोटा: शुक्रवार को भारत ने अंतरिक्ष में एक ऐसा कारनामा कर दिखाया है जिससे दुनिया के कई देश सकते में आ गए हैं। खासकर पाकिस्तान की तो नींद उड़ती दिख रही है। दरअसल, भारत के इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन (इसरो) ने इतिहास रचते हुए श्रीहरिकोटा से अपना 100वां सैटेलाइट लॉन्च कर दिया है। इसरो की इस कामयाबी के लिए पीएम मोदी ने इसरो के वैज्ञानिकों को बधाई दी है। उन्होंने ट्वीट कर कहा है, 'यह सफलता इसरो और उसके वैज्ञानिकों की मेहनत का फल है। सभी को मेरी ओर से बधाई। नए साल में यह सफलता हमारे नागरिकों, किसानों, मछुआरों आदि सभी के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में देश की तेजी से बढ़ोतरी के लाभ लाएगी।'' राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी भारतवासियों को इस कामयाबी की बधाई दी है।

पीएसएलवी 39 का विनिर्माण कर लॉन्च किया पीएसएलवी40

पीएसएलवी की श्रृंखला का ये PSLV-40 सैटेलाइट है। इससे पहले इसरो का पीएसएलवी-39 फेल हो गया था, लेकिन इसे इसरो ने सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया है। इस सैटलाइन को आई इन द स्काइ के नाम से भी जाना जा रहा है, क्योंकि ये अतंरिक्ष से तस्वीरें लेने के लिए ही बनाया गया है। इसके साथ इसरो ने अंतरिक्ष में एक साथ 31 सैटेलाइट लॉन्च कर दिए हैं। आपको बता दें कि 2018 में भारत की ये पहली अंतरिक्ष कार्रवाई है।

पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर रहेगी पैनी नजर

भारत की इस कामयाबी से पाकिस्तान जरूर बौखला गया है, क्योंकि भारत का पीएसएलवी-40 अंतरिक्ष से पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर पैनी नजर रख सकेगा। पाकिस्तान ने इसरो की इस सफलता पर आपत्ति जताई है। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि भारत जिन उपग्रहों का प्रक्षेपण कर रहा है, उससे वह दोहरी नीति अपना रहा है। इन उपग्रहों का इस्तेमाल नागरिक और सैन्य उद्देश्य में किया जा सकता है, इसलिए यह जरूरी है कि इनका इस्तेमाल सैन्य क्षमताओं के लिए ना किया जाए, अगर ऐसा होता है कि इसका क्षेत्र पर गलत प्रभाव पड़ेगा।

PSLV-40 की सफल लॉन्चिंग पर इसरो की तरफ से जारी आधिकारिक बयान में कहा गया है कि देश की जनता को ये नए साल का तोहफा है। बयान में कहा गया है कि अंतरिक्ष से इस सैटेलाइट के जरिए हाईक्वालिटी की तस्वीरें जारी होंगी। इससे चीन और पाकिस्तान की सीमाओं पर क्या गतिविधियां हो रही हैं ये नजर रखी जा सकेगी। इसरो की तरफ से कहा गया है कि पीएसएलवी-सी 40 को सफलतापूर्व अंतरिक्ष में स्थापित कर दिया गया है। इसके अलावा मौसम की भी सटीक जानकारी मिलेगी।

इसरो की इस कामयाबी की खास बातें

- इसमें एक भारतीय माइक्रो सैटेलाइट और एक नैनो सैटेलाइट के अलावा 28 छोटे विदेशी उपग्रह हैं। इनमें कनाडा, फिनलैंड, फ्रांस, कोरिया, ब्रिटेन और अमेरिका के तीन माइक्रो और 25 नैनो उपग्रह शामिल किए गए हैं।

- चौथे चरण के पीएसएलवी-सी-40 की ऊंचाई 44.4 मीटर और वजन 320 टन होगा। पीएसएलवी के साथ 1332 किलो

वजनी 31 उपग्रह एकीकृत किए गए हैं ताकि उन्हें प्रेक्षपण के बाद पृथ्वी की ऊपरी कक्षा में तैनात किया जा सके।

- इसके अलावा पृथ्वी अवलोकन के लिए 710 किलोग्राम का काटरेसेट-2 सीरीज मिशन का प्राथमिक उपग्रह है।

- 42वें मिशन के लिए इसरो भरोसेमंद कार्योपयोगी ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान पीएसएलवी-सी40 को भेजेगा जो कार्टोसेट-2 श्रृंखला के उपग्रह और 30 सह-यात्रियों, जिनका कुल वजन करीब 613 किलोग्राम है।

Benefits of India's success are available to our partners! Out of the 31 Satellites, 28 belonging to 6 other countries are carried by today's launch. — Narendra Modi (@narendramodi) January 12, 2018

The launch of the 100th satellite by @isro signifies both its glorious achievements, and also the bright future of India's space programme. — Narendra Modi (@narendramodi) January 12, 2018