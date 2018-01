नेतान्याहू ने भारत की जमीं पर रखा पैर, मोदी ने शालोम नमस्ते हैशटैग के साथ किया ट्वीट

नई दिल्ली। इजरायल के पीएम बेंजामिन नेतान्याहू पालम एयरपोर्ट पहुंचे। भारत के प्रधामंत्री नरेंद्र मोदी प्रोटोकॉल तोड़कर खुद उनको लेने वहां पहुंच चुके हैं। एयरपोर्ट से आ रही खबरों के अनुसार वहां रेड कारपेट वेलकम का पूरा इंतजाम किया गया है। विमान से उतरने के बाद दोनों पीएम ने गले मिलकर एक दूसरे का अभिवादन किया। बताया जा रहा है कि नेतन्याहू मोदी के लिए एक खास तोहफा भी लाए हैं। खबरों के अनुसार नेतन्याहू पीएम मोदी को एक जीप गिफ्ट करेंगे। जिसकी यह विशेषता है कि वो समद्र के पानी को शुद्ध करके उसे पीने के उपयोग लायक बना सकता है।

सीधे तीन मूर्ति हाइफा चौक पर दी श्रद्धांजलि

एयरपोर्ट से दोनों प्रधानमंत्री सीधे तीन मूर्ति चौक पहुंचे। यहां उन्होंने हाइफा युद्ध में मारे गए शहीदों को श्रद्धांजलि दी। तीन मूर्ति चौक को अब हाइफा चौके के नाम से जाना जाएगा। यह चौक प्रथम विश्व युद्ध का प्रतीक है, जिसका इसका बदला हुआ नाम तीन मूर्ति हाइफा चौक हो गया। यह इजरायल के उस शहर का नाम है जिसे उस युद्ध के दौरान भारतीय सैनिकों ने आजाद कराया था।

पीएम मोदी ने किया ट्वीट

पीएम नेतन्याहू से मिलने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शालोम नमस्ते हैशटैग के साथ ट्वीट किया । पीएम मोदी ने लिखा कि नेतान्याहू का यह दौरा ऐतिहासिक है। और इससे दोनों देशों के बीच संबंध और मजबूत होंगे। बता दें कि बेंजामिन नेतान्याहू 6 दिन के भारत दौरे पर हैं।

