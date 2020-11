ISRO ने शुरू किया काउंटडाउन, कल लॉन्च करेगा PSLVC49 मिशन

चेन्नई। भारत का पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल अपने 51वें मिशन ( PSLV-C49 ) में सतीश धवन स्पेस सेंटर (SDSC) SHAR, श्रीहरिकोटा से शनिवार को नौ अंतर्राष्ट्रीय कस्टमर सैटेलाइट्स के साथ प्राथमिक उपग्रह के रूप में EOS-01 लॉन्च करेगा। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गनाइजेशन (इसरो) ने शुक्रवार को PSLV-C49/EOS-01 की लॉन्चिंग के लिए काउंटडाउन शुरू कर दिया।

मौसम के हालात को ध्यान में रखते हुए इसरो ने शनिवार 7 नवंबर 2020 को दोपहर 1502 बजे अस्थायी रूप से इसकी लॉन्चिंग को निर्धारित किया है। EOS-01 कृषि, वानिकी और आपदा प्रबंधन सपोर्ट के एप्लीकेशंस के लिए पृथ्वी का एक आब्जर्वेशन सैटेलाइट है।

इन कस्टमर सैटेलाइट्स को न्यूस्पेस इंडिया लिमिटेड (NSIL), अंतरिक्ष विभाग के साथ वाणिज्यिक समझौते के तहत लॉन्च किया जा रहा है।

Countdown for the launch of #PSLVC49/#EOS01 mission commenced today at 1302 Hrs (IST) from Satish Dhawan Space Centre (SDSC) SHAR, Sriharikota.



Launch is scheduled tomorrow at 1502 Hrs IST . pic.twitter.com/JQ0nBXHChx