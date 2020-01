17 जनवरी को लॉन्च होगा जीसैट-30, इसरो का 2020 में पहला मिशन

नई दिल्ली। मिशन चंद्रयान-2 ( Chandrayaan2 ) के जरिये पूरी दुनिया में अपनी धाक जमाने वाले भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ( ISRO ) एक बार फिर अंतरिक्ष में इतिहास रचने जा रहा है। एक तरफ मिशन गगनयान ( Gaganyaan ) और दूसरी चंद्रयान-3 ( Chandrayaan3 ) पर तो इसरो काम कर ही रहा है।

वहीं अब अंतरिक्ष में एक और नई उपलब्धि के लिए इसरो पूरी तरह तैयार है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ढ्ढस्क्रह्र) के नए संचार उपग्रह जीसैट-30 का प्रक्षेपण एरियन-5 लॉन्च व्हैकल से 17 जनवरी को किया जाएगा।

Indian Space Research Organisation: Launch of communication satellite, GSAT30 onboard Ariane-5 launch vehicle from Kourou launch base in French Guiana is scheduled at 2:35 am of January 17, 2020 (IST). (Pic source - ISRO) pic.twitter.com/9fDxqJfFlS