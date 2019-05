नई दिल्ली। गणतंत्र दिवस से ठीक पहले भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने एक और ऊंची उड़ान भरकर कीर्तिमान रच दिया है। इसरो के पीएसएलवी-सी44 रॉकेट ने गुरुवार देर रात श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से भारतीय सेना का उपग्रह माइक्रोसैट और छात्रों का उपग्रह कलामसैट लेकर अंतरिक्ष के लिए उड़ान भरी। खास बात यह है कि इस उड़ान में साथ जाने वाला कलामसैट दुनिया का सबसे हल्का सैटेलाइट कहा जा रहा है।



इसरो ने बताया कि पीएसएलवी-सी44 ने सेना के उपग्रह माइक्रोसैट-आर को सफलतापूवर्क उसकी कक्षा में स्थापित किया। इसरो की इस शानदार कामयाबी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बधाई दी है। पीएम मोदी ने कहा 'हम अपने वैज्ञानिकों को एक और पीएसएलवी के सफल लांच के लिए बधाई देते हैं। इस प्रक्षेपण से कलामसैट उपग्रह को कक्षा में स्‍थापित किया जाएगा, जो कि देश के प्रतिभाशाली छात्रों ने बनाया है।

