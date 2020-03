अंतिम वक्त में इतिहास रचने से चूका इसरो, अत्याधुनिक निगरानी सैटेलाइट की लॉन्चिंग टाली

चेन्नई। चंद्रयान-2 मिशन में अपेक्षित सफलता ना मिलने के बाद इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गनाइजेशन (ISRO) लगातार अपने नए-नए कारनामे कर रहा है। हालांकि बृहस्पतिवार को फिर एक बार फिर नया इतिहास लिखने को तैयार इसरो इससे चूक गया है। इसरो ने श्रीहरिकोटा से पृथ्वी की निगरानी करने वाले देश के पहले अत्याधुनिक उपग्रह जियो इमेजिंग सैटेलाइट-1 (GISAT-1) के लॉन्च को फिलहाल टाल दिया है। इसरो ने इसकी जानकारी बुधवार अपराह्न् 3.43 बजे काउंट डाउन से कुछ मिनट पहले दी।

इसरो के ताजा ट्वीट के मुताबिक, "5 मार्च, 2020 के लिए GISAT-1 ऑनबोर्ड GSLV-F10 की लॉन्चिंग तकनीकी कारणों से स्थगित कर दी गई है। नियत समय में संशोधित लॉन्च की तारीख की सूचना दी जाएगी।"

Indian Space Research Organisation (ISRO): The launch of GISAT-1 onboard GSLV-F10, planned for March 05, 2020, is postponed due to technical reasons. Revised launch date will be informed in due course. pic.twitter.com/rxPE3EDu7p