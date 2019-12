इसरो ने जारी की PSLV की नई तस्वीर, 11 दिसंबर को दस उपग्रह करेगा लॉन्च

नई दिल्ली। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान अपनी उपलब्धियों के जरिये लगातार दुनियाभर का ध्यान अपनी ओर खींच रहा है। फिर चाहे वो मिशन मंगलयान हो या फिर चंद्रयान हर बार इसरो ने अपना लोहा मनवाया है। एक बार फिर इसरो एक बड़ी उपलब्धि अर्जित करने की ओर कदम बढ़ा रहा है। इस कड़ी में इसरो 11 दिसंबर को देश के नवीनतम जासूसी उपग्रह आरआईएसएटी-२बीआर१ और नौ विदेशी उपग्रहों को लॉन्च करेगा।

खास बात यह है कि इसरो ने अपने PSLV C48 की नई तस्वीर भी जारी कर दी है। इस नई तस्वीर में PSLV C48 का एरियल व्यू दिखाई दे रह है। तस्वीर में आप देख सकते हैं कि तरह ये PSLV C48 अपने साथ जासूसी उपग्रम आरआईएसएटी-2बीआर1 और नौ विदेशी उपग्रहों को लॉन्च करेगा।

#ISRO

Top view of #PSLVC48, prominently featuring the bulbous payload fairing that houses #RISAT2BR1 & 9 customer satellites.

Launch at 1525 hrs IST on December 11, 2019 pic.twitter.com/KJNe6P8hO0