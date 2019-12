इसरो ने शानदार ढंग से RISAT-2BR1 का एंटीना किया सेट, ट्विटर पर हुआ हिट

नई दिल्ली। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गनाइजेशन (इसरो) ने सोमवार को अपने नवीनतम मिशन की सफलता प्रदर्शित करता एक वीडिया शेयर किया है। इसरो द्वारा सोशल मीडिया पर शेयर किए गए इस वीडियो में दिखाया गया है कि कैसे उसके हाल ही में लॉन्च किए गए RISAT-2BR1 का रेडियल रिब एंटीना अंतरिक्ष में सेट होता है। ट्विटर पर शेयर इस वीडियो को यूजर्स जमकर पसंद कर रहे हैं।

इसरो के इस वीडियो को अपने सैटेलाइट के ऑन बोर्ड कैमरे से शूट किया गया है। इस वीडियो में दिखाया गया है कि RISAT-2BR1 में लगा रेडियल रिब एंटीना जो किसी छाते की तरह बंद अवस्था में था, वह सैटेलाइट के अपनी कक्षा में पहुंचने के बाद धीरे-धीरे खुलकर पूरा फैल जाता है। वीडियो में सैटेलाइट की यह छतरी पूरी तरह खुलती हुई साफ नजर आती है, जिसे कैमरे ने बखूबी रिकॉर्ड किया है।

यह वीडियो बीते 12 दिसंबर को दोपहर 2 बजे इस एंटीना के ऑर्बिट में सफलतापूर्वक तैनाती का है। 3.6 मीटर वाला यह एंटीना लॉन्चिंग के समय स्पेसक्राफ्ट में फोल्ड करके रखा गया था। इसे पूरा खोलने के लिए बहुत ही जटिल तकनीकी का इस्तेमाल किया गया, जिसमें 9 मिनट 12 सेकेंड का वक्त लगा।

इसरो द्वारा ट्वीट किए गए इस वीडियो को यूजर्स जमकर पसंद कर रहे हैं। खबर लिखे जाने तक इसे डेढ़ हजार से ज्यादा लोगों ने रीट्वीट किया है जबकि 7.6 हजार से ज्यादा यूजर्स ने इसे लाइक किया है।

गौरतलब है कि इसरो ने बीते बुधवार को #PSLVC48/#RISAT2BR1 लॉन्च किया था। इसरो ने श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर (एसडीएससी) से इस सैटेलाइट की सफल लॉन्चिंग की थी।

इस संबंध में इसरो के एक अधिकारी ने कहा था कि भारत ने 11 दिसंबर को दोपहर 3.25 बजे सिंथेटिक अपर्चर रडार के साथ अपने निगरानी उपग्रह रिसेट-2 बीआर1 और 9 कमर्शियल सैटेलाइट्स को लॉन्च किया। इसरो के एक अधिकारी ने कहा था कि यह अंतरिक्ष मिशन एक रडार इमेजिंग उपग्रह रिसेट-2 बीआर1 है।

