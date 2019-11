ISRO काटरेसैट-3 और 13 अमरीकी उपग्रहों को अब 27 नवंबर को लॉन्च करेगा

नई दिल्ली। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने काटरेसैट-3 उपग्रह और 13 अमरीकी वाणिज्यिक नैनो उपग्रहों की लॉन्चिंग की तारीख बड़ा दी है। इसरों के मुताबिक अब ये उपग्रह 27 नवंबर को छोड़े जाएंगे।

यह भी पढ़ें-चंद्रयान-2 के बाद ISRO का बड़ा कारनामा, 25 नवंबर को लॉन्च करेगा कार्टोसैट-3 और अमरीका के 13 नैनो उपग्रह

The launch of PSLV-C47 carrying Cartosat-3 scheduled on November 25 at 0928 hrs is rescheduled to launch on November 27 at 0928 hrs from Second launch pad of Satish Dhawan Space Centre SHAR, Sriharikota. pic.twitter.com/dHnXbnWvOW