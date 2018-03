नई दिल्ली: इसरो ने अंतरिक्ष में एक और कामयाबी हासिल की है। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से जीसैट 6-A को लॉन्च किया गया है। जीसैट 6-A संचार उपग्रह सैटेलाइट है। इसरो ने इसे मोबाइल संचार के लिए तैयार किया है। यह उपग्रह 10 साल तक काम करेगा। 270 करोड़ की लागत से इसरो ने इस सैटेलाइट को तैयार किया है।

Andhra Pradesh: Visuals from Satish Dhawan Space Centre (SDSC) in Sriharikota ahead of ISRO's launch of GSLV-F08 carrying the #GSAT6A communication satellite. pic.twitter.com/xnv0gbxaIb