चंद्रयान-2 के बाद इसरो का बड़ा कदम, रूस से लेगा गगनयान मिशन के जरूरी सिस्टम

नई दिल्ली। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गनाइजेशन (इसरो) के महात्वाकांक्षी चंद्रयान-2 मिशन में आई अड़चनों के बाद अब देश अगले महात्वाकांक्षी अभियान के लिए तैयारी में जुटा है। अंतरिक्ष में मानव भेजने वाले देश के पहले गगनयान अभियान के लिए अब हिंदुस्तान अपने भरोसेमंद मित्र और अंतरिक्ष में भेजे जाने वाले विमानों के विशेषज्ञ रूस की मदद लेगा।

इंसानों को ले जाने वाले भारत के पहले गगनयान मिशन के लिए रूस मदद को तैयार हो गया है। रूस ना केवल भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को गगनयान अभियान के लिए प्रशिक्षित करेगा, बल्कि वो भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को लाइफ सपोर्ट सिस्टम और स्पेसक्राफ्ट को गर्म रखने वाला सिस्टम भी मुहैया कराएगा।

इस संबंध में रूस की अंतरिक्ष एजेंसी रॉसकॉसमॉस की सहयोगी कंपनी Glavkosmos ने पिछले सप्ताह इसरो के ह्युमन स्पेस फ्लाइट सेंटर (एचएसएफसी) के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए।

रॉसकॉसमॉस द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के मुताबिक यह समझौता इंसान को भेजे जाने वाले अंतरिक्षयान गगनयान की तापमान व्यवस्था और लाइफ सपोर्ट सिस्टम के लिए रूस के फ्लाइट उपकरणों के इस्तेमाल की संभावना को जांचने वाली परियोजना के निरीक्षण के लिए किया गया है।

दिसंबर 2021 में लॉन्च किए जाने वाले इस गगनयान मिशन की लागत तकरीबन 10 हजार करोड़ रुपये आएगी। इसके दो बेहद जरूरी हिस्सं के लिए Glavkosmos के महानिदेशक डिमित्री लोसकुतोव और एचएसएफसी के प्रमुख उन्नीकृष्णन नायर ने समझौते पर हस्ताक्षर किए।

क्या है लाइफ सपोर्ट सिस्टम

यह कई डिवाइसों को मिलाकर बनाया जाने वाला एक ऐसा सिस्टम है जो किसी व्यक्ति को अंतरिक्ष में जिंदा रखने के लिए जरूरी है। यह सिस्टम अंतरिक्ष यात्री को पानी, हवा और भोजन प्रदान करता है। शरीर का उचित तापमान बनाए रखता है और ह्युमन वेस्ट प्रोडक्ट्स से निपटता है।

What is Gaganyaan



Gaganyaan (Orbital Vehicle) is an Indian crewed orbital spacecraft intended to be the basis of the Indian Human Spaceflight Programme.

PM Modi : "We have decided that by 2022, when India completes 75 years of independence.#ISRO#gaganyaan#astronomy pic.twitter.com/hpIWHggLcy