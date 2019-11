कल सुबह छोड़ा जाएगा PSLV-C47, इसरो ने शुरू किया काउंटडाउन

श्रीहरिकोटा। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गनाइजेशन (इसरो) अपने अगले मिशन की तैयारी पूरी कर चुका है और बुधवार सुबह PSLV-C47 को लॉन्च करेगा। मंगलवार सुबह इस नए मिशन का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। इसके लॉन्चिंग में अब 16 घंटों से भी कम वक्त बचा हुआ है।

इसरो के मुताबिक देश का पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल (ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान- PSLV-C47) बुधवार सुबह 9.28 बजे कार्टोसैट-3 और 13 वाणिज्यिक छोटे उपग्रहों के साथ अंतरिक्ष के लिए प्रस्थान करेगा। इसके लिए मंगलवार सुबह 7.28 बजे से उल्टी गिनती शुरू हो गई।

इसरो द्वारा दिए गए ताजा ट्वीट के मुताबिक लॉन्च पैड से PSLV-4C को छोड़े जाने में 16 घंटों से भी कम का वक्त बचा है। इसमें चौथे चरण का प्रोपेलेंट डालने की प्रक्रिया पूरी की जा चुकी है।

— ISRO (@isro) November 26, 2019

आंध्र प्रदेश में PSLV-C47 को श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र शार से छोड़ा जाएगा। इसरो द्वारा किए गए एक ट्वीट के मुताबिक, "PSLV-C47 XL कन्फीगरेशन में पीएसएलवी की यह 21वीं उड़ान होगी। यह श्रीहरिकोटा स्थित एसडीएससी शार से 74वां प्रक्षेपण यान मिशन होगा।"

कार्टोसैट-3 उपग्रह उच्च गुणवत्ता की तस्वीरें लेने की क्षमता से लैस तीसरी पीढ़ी का एडवांस्ड सैटेलाइट है। यह 509 किलोमीटर ऊंचाई पर स्थित कक्षा में 97.5 डिग्री पर स्थापित होगा।

भारतीय अंतरिक्ष विभाग के न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड (एनएसआईएल) के साथ हुए एक समझौते के तहत पीएसएलवी अपने साथ अमरीका के 13 वाणिज्यिक छोटे उपग्रहों को भी लेकर जाएगा।

26 hours countdown for the launch of PSLV-C47 mission commenced today at 0728 Hrs (IST) from SDSC SHAR, Sriharikota.

Launch is scheduled at 0928 Hrs IST on November 27, 2019



