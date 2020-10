Jammu-Kashmir : मनोज सिन्हा ने लॉन्च किया एप्पल के लिए MIS ऐप, उत्पादन और बिक्री को मिलेगा बढ़ावा

नई दिली। जम्मू-कश्मीर ( Jammu-Kashmir ) के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ( LG Manoj Sinha ) ने बुधवार को राज बाग स्थित बागवानी परिसर में Apple के उत्पादन और बिक्री को बढ़ावा देने के लिए MIS ऐप लॉन्च किया। इसका मकसद प्रदेश में सेव के कारोबार को देश—दुनिया में बढ़ावा देना है। उन्होंने कहा कि बागवानी जम्मू-कश्मीर के प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में से एक है। इस कारोबार को गति देने के लिए जम्मू- श्मीर की सरकार हर स्तर पर प्रयासरत है। इसके साथ ही जम्मू—कश्मीर के संपूर्ण विकास के लिए कई स्तरों पर कदम उठाए जा रहे हैं।

