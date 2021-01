टीएमसी से निकाले जाने पर जगमोहन डालमिया की बेटी बैशाली ने दी सफाई

नई दिल्ली। तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) में लगातार घमासान जारी है। राजीब बनर्जी के इस्तीफे के बाद शुक्रवार को बीते कुछ समय से बागी रुख अपनाए हावड़ा के बाली से तृणमूल विधायक बैशाली डालमिया को पार्टी से निकाल दिया गया है। इस पर बैशाली ने कहा कि मुझे निष्कासन को लेकर कुछ भी लिखित नहीं मिला है। मुझे इसकी सूचना चैनलों के माध्यम से मिली है। मुझे पार्टी के ऑपरेटिंग सिस्टम की समझ नहीं थी। मैंने जनता की सेवा के लिए राजनीति ज्वाइन की थी और आगे भी करती रहूंगी।

I haven't received anything in writing about my expulsion. I got the information through news channels. I didn't understand party's operating system. I had joined politics to serve public and I will continue to do so: Baishali Dalmiya. #WestBengal https://t.co/55Mww06Wdg pic.twitter.com/oaZmyoTv3R