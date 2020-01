शरजील की गिरफ्तारी के लिए 6 राज्यों की पुलिस जुटी, भाई से पूछताछ जारी

नई दिल्ली। भड़काऊ भाषण देने के आरोपी और जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) के पीएचडी छात्र शरजील इमाम (Sharjeel Imam ) की गिरफ्तारी के लिए बिहार के जहानाबाद और पटना में छापेमारी की जा रही है लेकिन आरोपी अभी तक पुलिस गिरफ्त से बाहर है। हालांकि पुलिस उसके भाई को हिरासत (Jahanabad police detain brother) में लेकर पूछताछ कर रही है।

पुलिस सूत्रों के मुताबिक, शरजील के पैतृक आवास काको में सोमवार की रात पुलिस ने छापेमारी कर उसके भाई मुजम्मिल इमाम को हिरासत में लिया है, जिससे पुलिस पूछताछ कर रही है। पुलिस ने रविवार की रात भी शरजील के आवास पर छापेमारी की थी और वहां तीन लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की थी।

ये भी पढ़ें: अमित शाह के शाहीन बाग वाले बयान पर प्रशांत किशोर का पलटवार, EVM का बटन तो प्यार से ही दबेगा

Bihar: Jahanabad police detain brother of JNU student&co-coordinator of Shaheen Bagh protests Sharjeel Imam. Delhi Police y'day conducted raids in Mumbai, Patna, Delhi to look for Sharjeel Imam & arrest him for his "cut off Assam from India" remark he allegedly made few days ago