जयशंकर बोले, आतंकवाद के खिलाफ हमारी लड़ाई दोयम दर्जे की न हो

नई दिल्ली। केंद्रीय विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने मंगलवार को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को वीडियो कॉफ्रेंस के जरिए संबोधित किया। बैठक का विषय "आतंकवादी कृत्यों के कारण अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए खतरा। संकल्प 1373 को अपनाने के 20 साल बाद आतंकवाद का मुकाबला करने में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग" है। जयशंकर ने भारत के यूएनएससी एजेंडे की स्थापना की और आतंकी वित्तपोषण पर 8-सूत्रीय योजना को आगे बढ़ाया।

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सभी सदस्य संकल्प 1373 को अपनाने के 20 वर्षों पर बोलेंगे। भारत के विदेश मंत्री डॉ जयशंकर भी इस खुली बहस में भाग लिया।

उन्होंने कहा कि हमारी लड़ाई दोयम दर्जे की नहीं होनी चाहिए। आतंकवादी आतंकवादी हैं। अच्छे और बुरे कोई भी नहीं हैं। इस भेद का प्रचार करने वालों के पास एक एजेंडा है और जो लोग उनके लिए कवर करते हैं, वे केवल अपराधी हैं।

