जलियांवाला बाग कांड के 100 सालः पीएम मोदी ने शहीदों को किया याद, राहुल गांधी ने दी श्रद्धांजलि

नई दिल्ली। देश की आजादी के इतिहास में आज का दिन एक दुखद घटना के साथ दर्ज है। वो साल था 1919 और तारीख थी 13 अप्रैल, जब जलियांवाला बाग में एक शांतिपूर्ण सभा के लिए जमा हुए हजारों भारतीयों पर अंग्रेज हुक्मरान ने अंधाधुंध गोलियां बरसाई थीं। इस जघन्य हत्याकांड में बहुत से लोगों ने अपनी जान गंवाई। कई कुचले गए तो कई गोलियों की चपेट में आए। जलियांवाला बाग के नरसंहार कांड को आज 100 साल पूरे हुए। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जहां शहीदों को याद किया वहीं कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी शनिवार सुबह अमृतसर पहुंचे और शहीदों को श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह भी उनके साथ रहे।



पीएम मोदी ने किया ट्वीट

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जलियांवाला बाग कांड के 100 साल पूरे होने पर ट्वीट किया।उन्होंने लिखा...'आज, जब हम भयावह जलियांवाला बाग नरसंहार के 100 वर्षों का निरीक्षण करते हैं, तो भारत उस घातक दिन पर शहीद हुए सभी लोगों को श्रद्धांजलि देता है। उनकी वीरता और बलिदान को कभी भुलाया नहीं जा सकेगा। उनकी स्मृति हमें उस भारत के निर्माण के लिए और भी अधिक मेहनत करने के लिए प्रेरित करती है जिस पर उन्हें गर्व होगा।'

Today, when we observe 100 years of the horrific Jallianwala bagh massacre, India pays tributes to all those martyred on that fateful day. Their valour and sacrifice will never be forgotten. Their memory inspires us to work even harder to build an India they would be proud of. pic.twitter.com/jBwZoSm41H