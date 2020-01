जामिया गोलीकांड: नाबालिग आरोपी का बयान, 'बदले के लिए की फायरिंग, कोई अफसोस नहीं'

नई दिल्ली। गुरुवार को जामिया ( Jamia ) में गोलीकांड ( Golikand ) से देश में हड़कंप मच गया है। CAA के खिलाफ प्रदर्शनकारियों ( Protester ) पर फायरिंग ( Firing ) करने वाले नाबालिग आरोपी ( Accused ) को पुलिस ( Police ) ने गिरफ्तार कर लिया है और उससे लगातार पूछताछ की जा रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, पूछताछ के दौरान फायरिंग करने वाला आरोपी ने बताया कि बदले के लिए यह काम किया है और इसका उसे कोई अफसोस नहीं है।

एक न्यूज एजेंसी के अनुसार आरोपी ने पूछताछ के दौरान उसने अब तक किसी भी संगठन से जुड़े होने की बात नहीं स्वीकारी है। मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो नाबालिग आरोपी सोशल मीडिया पर वीडियो देखने के बाद कट्टर हुआ। कहा यहां तक जा रहा है कि आरोपी नाबालिग जनवरी 2018 में यूपी के कासगंज में चंदन गुप्ता की हुई हत्या का बदला लेना चाहता था। यह भी जानकारी मिल रही है कि दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच इस नाबालिग लड़के को शुक्रवार को किशोर न्याय बोर्ड ( जस्टिस जुवेनाइल बोर्ड ) के सामने पेश कर सकती है।

Delhi: Shadab Farooq, a student of Jamia Millia Islamia who was injured in firing in Jamia area yesterday, has been discharged from Jai Parkash Narayan Apex Trauma Centre (JPNATC) at AIIMS today. According to a senior doctor, his condition was stable at the time of discharge. pic.twitter.com/i9hlomO6lS