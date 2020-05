जामिया यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में रहने वाले जम्मू-कश्मीर के छात्र वापस भेजे गए

नई दिल्ली। जामिया मिलिया इस्लामिया ( jamia millia islamia ) के छात्रावास में रह रहे जम्मू एवं कश्मीर के छात्र-छात्राओं को रविवार को श्रीनगर के लिए रवाना कर दिया गया। विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा छात्रों की सुरक्षा के मद्देनजर उनके साथ सुरक्षाकर्मियों को भी विशेष बस में श्रीनगर भेजा गया है। विश्वविद्यालय के मुताबिक, अचानक लागू हुए लॉकडाउन ( coronavirus Lockdown ) के कारण छात्र-छात्राएं यहां अपने हॉस्टल में ही फंसे रह गए थे। अब इन्हें वापस जम्मू-कश्मीर भेजने की व्यवस्था की गई है। छात्रों की बस को पहले सैनिटाइज करवाया गया, फिर सभी छात्रों, बस चालक व अन्य लोगों की मेडिकल जांच भी की गई।

विश्वविद्यालय प्रशासन ने इस संबंध में एक लिखित आधिकारिक बयान जारी किया है। इसके मुताबिक, "छात्रों को जम्मू-कश्मीर भेजने से पहले यात्रा के दौरान उनके स्वास्थ्य की देखरेख, भोजन, पेयजल आदि की सभी व्यवस्थाएं भी की गईं। कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए बस में सोशल डिस्टेंसिंग ( Social distencing ) की भी व्यवस्था की गई है।"

जामिया विश्वविद्यालय प्रशासन ने लिखा, "दरअसल कोरोना वायरस और लॉक डाउन के कारण विश्वविद्यालय में सभी प्रकार की गतिविधियां स्थगित कर दी गई हैं और छात्र-छात्राएं वापस अपने घरों को लौटना चाहते थे। विश्वविद्यालय की कक्षाएं नियमित छात्रों के लिए अगस्त से दोबारा शुरू की जाएंगी। इसे देखते हुए सभी छात्र-छात्राओं ने अपने घरों को वापस जाने की इच्छा जताई थी।"

Boys and girls hostellers from J&K today left for their homes by a special bus arranged by the @jmiu_official .These students were stranded in hostels due to lockdown. 2 university guards r also with students in the bus.@DrRPNishank @HRDMinistry @ugc_india pic.twitter.com/3OsUUsXyzS